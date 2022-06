L’ancien troisième ligne des Wallabies, David Pocock (34 ans, 83 sélections), vient de remporter une nouvelle victoire mais, cette fois-ci, en dehors des terrains de rugby. En effet, il vient d’être élu au Sénat, la deuxième assemblée législative du système bicaméral Australien. Pocock se présentait comme indépendant devant les électeurs de la capitale fédérale australienne de Canberra (ACT) . Après un décompte tortueux, a remporté l’un des deux sièges de sénateurs représentant ce territoire.

On savait que David Pocock était très engagé sur les problèmes d’environnement et de justice sociale. Il va pouvoir dès à présent faire entendre sa voix dans un Sénat très divisé, où la voix des indépendants comptera beaucoup pour le passage des lois, vu que le Parti Travailliste, qui vient de gagner les élections, n’a pas de majorité au Sénat et aura besoin de trouver des alliés pour faire passer de nouvelles lois.

David Pocock a joué pour les Wallabies de 2008 à 2019, il a joué trois coupes du monde. Il a aussi porté les maillots de la Western Force et des Brumbies ainsi que du club japonais des Panasonic Wildknights. Il n’a jamais joué en Europe.