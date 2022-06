La nouvelle était un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines. Elle a été confirmée via un communiqué de l'EPCR. Quatre équipes sud-africains disputent depuis la saison dernière l'United Rugby Championship avec des provinces irlandaises, galloises, écossaises et italiennes. Les Stormers (2e de l'URC), les Bulls (4e) et les Sharks (5e) se sont donc qualifiés en Champions Cup, aux côtés des Irlandais du Leinster, du Munster et de l'Ulster, des Ecossais d'Edimbourg et des Gallois des Ospreys. Dominic McKay, Président de l’EPCR, est heureux de ce changement : "Nous sommes ravis de confirmer que les clubs sud-africains de l’URC feront partie de nos tournois élargis à partir du début de la saison prochaine ".

L'équipe des Cheetahs en invité surprise

Les Lions de Johannesburg eux ont terminé 12e de l'URC et disputeront donc le Challenge Cup. En plus des quatre équipes disputant l'URC, un invité surprise intègrera une compétition européenne la saison prochaine. Les Cheetahs, qui évoluent actuellement en Currie Cup (championnat sud-africain) sont invités dans la "petite" Coupe d'Europe, annonce le président de l'EPCR : "Nous avons le plaisir d’accueillir les Cheetahs dans l’EPCR Challenge Cup. Les mesures que nous avons prises avec nos ligues et avec la SARU nous permettent de continuer à développer les tournois pour en faire les meilleurs du rugby de clubs".

Les formats de la prochaine saison de Champions Cup et d'EPCR Challenge Cup seront annoncés prochainement, en même temps que les détails des tirages au sort des poules pour les deux tournois, qui auront lieu vers la fin du mois.

Décision contestée

Interrogé sur l'arrivée prochaine des franchises sud-africaines en Champions Cup lors d'une conférence de presse, l'entraîneur des arrières toulousains Clément Poitrenaud ne voit pas forcément la nouvelle d'un bon oeil : "Est-ce qu’on peut appeler ça une coupe d’Europe ? À mon sens, non. Sportivement, c’est toujours intéressant, avec de nouveaux challenges qui sont excitants. C'est de nouvelles équipes et des joueurs différents. Par contre, sur le format de la compétition, moi j’ai du mal à comprendre. C’est comme si on rentrait les Sud-Africains dans le Tournoi des 6 Nations. Je suis assez vieux jeu et attaché à quelques traditions et c’est vrai que ça dénature cette compétition à mon goût." Avis partagé par Vincent Merling, président du Stade rochelais : "Je ne suis pas du tout favorable à l'arrivée de l'Afrique du Sud en coupe d'Europe, c'est pour moi une perte d'identité", fustigeait-il en conférence de presse.

Au contraire, le président bordelais Laurent Marti se voit satisfait de cette intégration : "C’est redondant : c’est toujours les mêmes champions ! […] Quel intérêt à faire une Coupe d’Europe si tu ne joues que contre des clubs français ? […] Ils apporteront un souffle nouveau : on va affronter un rugby qui est quand même champion du monde, l’un des plus forts de la planète ! On va pouvoir monter des voyages et des opérations partenaires qui seront plus fortes." a t-il déclaré à nos confrères de Sud Ouest."