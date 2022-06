Lors de la vingt-sixième journée face à Biarritz et lors du barrage (en cas de qualification) puis une potentielle demie, Ugo Mola et son staff ne pourront pas compter sur Charlie Faumuina pour tenir la barraque à droite de la première ligne rouge et noire. En effet, le Néo-Zélandais est suspendu trois semaines après sa charge à l'épaule à Brive sur un joueur au sol.

Sachant que le Stade toulousain ne peut plus accrocher une place en demi-finale directe et devra passer par un barrage, au mieux, pour rejoindre le carré final, Faumuina ne pourra revenir sur les pelouses qu'en cas de nouvelle finale pour les Haut-Garonnais. Pour le suppléer, les Toulousains pourront compter sur Paulo Tafili, Paul Mallez voire même David Ainu'u, touché en Champions Cup mais de retour plus vite que prévu à l'entraînement.

Néanmoins, il est important de rappeler que si le "Head Contact Process" demandé par le joueur est accordé par la commission de discipline, le pilier toulousain pourrait voir sa sanction réduite d'une semaine. Cette hypothèse lui permettrait de disputer une éventuelle demi-finale.

Pour rappel, les doubles champions de France en titre reçoivent le Biarritz olympique ce dimanche soir à 21 heures pour clôturer la phase régulière.