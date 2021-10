Les Barbarians de retour, les Saracens vendus... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Les Barbarians reprennent du service

Le retour des Barbarians, trois ans après, est désormais acté ! Le 13 novembre prochain à Lyon, la sélection bien à part dans le paysage rugbystique affronte les Tonga qu'ils avaient déjà rencontré la dernière fois, le 10 novembre 2018. Les Tonguiens s'étaient imposés 49-38 dans un match "ultraspectaculaire" à Chaban-Delmas, avec 13 essais à la clé. La promesse d'un joli rendez-vous, la veille du test match France-Géorgie. Les entraîneurs seront Christian Labit et Xavier Garbajosa, qui ont tout deux évolué sous le maillot toulousain entre 1997 et 2005. Morgan Parra connaîtra sa première avec les Baa-baas.

Le TO XIII en finale de Championship

Sur la pelouse d'Ernest-Wallon, les joueurs du Toulouse olympique ont largement dominé Batley (51-12) et se qualifient pour la finale de Championship. Ils affronteront le vainqueur de Featherstone - Halifax pour tenter de remporter la compétition, et de monter en Super League. La finale aura, en plus, lieu à domicile pour le TO, au stade Ernest-Wallon. Le Toulouse olympique poursuit en tout cas un parcours presque parfait.

Bordeaux fait un joli coup face à Lyon

L'UBB s'est imposé samedi 20 à 15 au Matmut stadium Gerland face au Lou dans le cadre de la 5e journée de Top 14. Les Bordelais glanent une victoire importante qui leur permet de monter sur le podium au classement. Dans une rencontre où l'arbitre a eu beaucoup de travail, Bordeaux a su se montrer plus réaliste que Lyon. Dans les autres rencontres du Top 14 le samedi après-midi, Brive a battu le Stade français 19 à 12, Montpellier s'est imposé à domicile contre la Rochelle (21-11) et Pau part d'Aimé Giral avec un succès appuyé face à l'Usap (29-14). À 17h, Toulouse, grâce à son banc, glane un succès à Aguilera (17-11). Plus tard dans la soirée, Castres sort vainqueur de son duel face à Toulon 27 à 16. Dimanche soir, Clermont est venu à bout du Racing (27-16).

Les Springboks s'offrent les All Blacks

Dans un match serré jusque dans les dernières minutes ce sont finalement les Springboks qui arrachent cette victoire (31-29) grâce à une pénalité de Jantjies en toute fin de match. Les All Blacks eux sont donc privés d’un grand chelem mais remportent tout de même cette édition du Rugby Championship sans trembler.

Les Saracens vendus a un consortium d'investisseurs

Le propriétaire emblématique des Saracens, Nigel Wray, a accepté de céder le contrôle du club anglais de rugby, quintuple champion d'Angleterre et triple champion d'Europe, à un consortium d'investisseurs, ont annoncé les "Sarries" samedi. "Saracens est ravi d'annoncer qu'un consortium d'investisseurs a accepté les termes d'un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire", a écrit le club londonien sur son site internet.