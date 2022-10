Les All Blacks dévoilent leur groupe, les Bleues déménagent à Whangarei... Les infos de ce lundi

Après plus de trois semaines passées à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, les Bleues ont radicalement changé d’environnement aujourd’hui en s’installant à Whangarei, ville rurale de 51 000 habitants située à trois heures de route au nord.

Ce lundi, la Nouvelle-Zélande a dévoilé le groupe qui partira en tournée au mois de novembre. Une escouade marquée par le retour d'Anton Lienert-Brown après avoir manqué le Rugby Championship. Confortés aux postes de sélectionneur et capitaines, Ian Foster et Sam Cane dirigeront les Blacks.

L'Italie a annoncé ce lundi un groupe provisoire de 35 joueurs pour disputer l'Autumn Nations Cup, au mois de novembre. Parmi eux, Paolo Garbisi, Ange Capuozzo et Pietro Ceccarelli ont été retenus par Kieran Crowley, le sélection des Transalpins.

Le technicien néo-zélandais est engagé avec les Chiefs jusqu’à la fin du Super Rugby Pacific 2023. Pour la suite, l’ancien boss du pays de Galles et des Lions britanniques et irlandais n’a encore rien arrêté. Dans le Podcast, « The Good, the Bad and the Rugby », l’intéressé a évoqué le sujet : "Je ne suis pas en recherche active mais si un projet adéquat arrive, je l’étudierai attentivement. Ça pourrait être un retour en Premiership, ça pourrait être la France, il y a aussi des opportunités au Japon".