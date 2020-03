Les agents veulent s'inviter à la table des négociations

Alors que l'ensemble des acteurs du rugby professionnel s'active pour faire face à la crise liée à la pandémie du Coronavirus, le syndicat des agents sportifs du rugby a fait savoir qu'il se tenait à la disposition des instances pour discuter et participer à l'effort financier. « Dans cette période, incertaine et complexe pour le sport professionnel en général et pour le rugby en particulier, Intervals, syndicat des agents sportifs du rugby souhaite participer à l'effort solidaire que cette crise sanitaire implique, est-il écrit.

Dans le respect du droit ,les agents sportifs du rugby français, se tiennent à la disposition des instances rugbystiques, pour dialoguer et trouver les solutions les plus pertinentes qui permettront à notre sport de traverser cette crise. » Ce communiqué intervient alors que l'ensemble des présidents des clubs de Top 14 et Pro D2 étaient réunis ce mercredi matin par téléphone pour évoquer les différentes problématiques actuelles. Une réunion au cours de laquelle un président de club a soulevé l'idée de ne plus verser les commissions sur salaires dévolues aux agents.

Partant du principe que les joueurs, durant cette période, seraient payés en indemnité chômage, ledit président a évoqué cette possibilité afin de faire des économies. Une mesure qui serait évidemment débattue dans les prochains jours au cours des groupe de travail mis en place.