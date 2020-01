Le XV de France féminin dévoilé, Hounkpatin prolonge... Les 5 infos de ce mercredi

Sansus-Bourdon à la charnière pour jouer le Crunch

Annick Hayraud a dévoilé sa première composition d'équipe pour démarrer le Tournoi des 6 Nations 2020. Et pour ce crunch, le XV de France féminin va jouer pour la première fois avec une charnière titulaire composée de Laure Sansus et Pauline Bourdon. Absente de la tournée de novembre, Lise Arricastre retrouve une place de titulaire au poste de pilier gauche. Alors que Safi N'Diaye commencera sur le banc, Madoussou Fall lui est préférée.

Hounkpatin jusqu'en 2023 à Castres

En difficulté en championnat, le Castres Olympique a annoncé la prolongation de son pilier droit jusqu'en 2023. L'ancien Rouennais est arrivé au CO en 2018 et a disputé 16 rencontres cette saison avec les Tarnais, pour 3 essais inscrits. Wilfrid Hounkpatin est en ce moment à Nice avec le XV de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations et le match face à l'Angleterre.

McInally pour une longue durée à Edimbourg

Le talonneur et capitaine du club écossais prolonge avec son club pour une durée indéterminée mais à long terme. Le joueur avec 32 sélections sous le maillot de l’Écosse est arrivé il y a déjà 11 années à Edimbourg et compte désormais 142 matchs à son actif. "Stuart est un homme fidèle d'Edimbourg qui aime représenter ces couleurs" a déclaré son manager Richard Cockerill.

PRO 14 - Stuart McInally avec son club d'EdimbourgIcon Sport

Perraux reste à Biarritz

Les menaces de dissolution planent au dessus du club basque pour les semaines à venir d’après son président mais le BO prépare déjà son avenir. Ilian Perraux prolonge avec son club alors que son contrat se terminait en juin 2020. Âgé de 27 ans, le centre passé notamment par Montpellier et Soyaux-Angoulême reste dans le club de Jean-Baptiste Aldigé.

Griffiths quitte déjà ses fonctions avec les Saracens

Edward Griffiths avait pris le poste de PDG par intérim des Saracens avec effet immédiat en novembre. Il quitte déjà son poste. Arrivée dans une période plus que difficile pour les Sarries, Edward Griffiths pense que d'autres personnes seront mieux placés pour faire avancer la reconstruction du club. Un recrutement est en cours pour un PDG à long terme.