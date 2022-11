Le retour de Russell avec l'Ecosse, Wiese absent face aux Bleus... Les 5 infos de ce vendredi

Absent lors des deux premiers test-matchs, Finn Russell sera de retour sous le maillot écossais ce dimanche (15h15) face aux All-Blacks. Non convoqué par Gregor Townsend pour les rencontres face à l'Australie et les Fidji, l'ouvreur du Racing 92 a enchaîné ces dernières semaines les bonnes performances avec le club francilien. De quoi lui valoir une place dans le XV de départ écossais.

Annoncé comme titulaire avec le numéro 8 dans le dos, Jasper Wiese ne participera finalement pas à la rencontre face au XV de France. Victime d'une commotion cérébrale la semaine dernière face à l'Irlande (défaite 19-16), le trosième ligne Sud-Africain a été contraint de laisser sa place. C'est Kwagga Smith qui le remplacera dans le XV de départ.

Arrivé à Perpignan en 2021, Brayden Wiliame n'aura pas marqué les esprits avec les Sang et Or. Après seulement 3 matchs disputés en deux saison, le trois quart-centre australien d'origine fidjienne a décidé de retourner vers le rugby à XIII, discipline avec laquelle il s'est fait découvrir. Il s'est d'ailleurs d'ores et déjà engagé avec les New Zealand Warriors, club évoluant en NRL.

Avec seulement une rencontre au compteur depuis l'entame de la saison, Samuel Nollet rejoint Massy en prêt en provenance d'Agen. Prêté jusqu'à la fin de la saison au club francilien, le joueur capable d'évoluer sur le flanc de la mêlée mais surtout au poste de numéro 8 tentera donc d'aller chercher le maintien avec les Massicois, actuellement derniers de Pro D2.

Vannes a pris possession de son nouveau centre de performance et d’entraînement ultra-moderne. Baptisé Aucy Park, le bâtiment, édifié sur deux niveaux, est d’une surface de 2 000 m2. Comptant salle de soin, de musculation, vestiaires ou encore bureaux, l'Aulcy Park devrait prochainement être officiellement inauguré.