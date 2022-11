Le troisième ligne centre des Springboks Jasper Wiese, victime d'une commotion cérébrale, doit laisser sa place à Kwagga Smith pour affronter l'équipe de France samedi à Marseille, a annoncé le directeur du rugby sud-africain Rassie Erasmus vendredi. Après avoir subi un choc lors de la défaite contre l'Irlande (19-13) le week-end dernier, Wiese n'a pas répondu favorablement au protocole commotion.

Pour remplacer le joueur de 27 ans, c'est donc Kwagga Smith, médaillé de bronze avec les Boks en rugby à VII aux Jeux Olympiques de Rio (2016), qui occupera le poste de N°8. "Kwagga a été très bon avec nous en N°8", a rassuré Erasmus.

Le directeur du rugby sud-africain et le sélectionneur des Boks Jacques Nienaber ont choisi d'intégrer l'expérimenté Deon Fourie (36 ans) au banc des remplaçants, notamment pour sa polyvalence. "Avec un changement aussi tardif, cela a plus de sens pour nous de choisir quelqu'un comme Deon (Fourie, ndlr) qui connaît le jeu des Français et la façon dont ils jouent", a affirmé Erasmus, faisant référence aux passages du troisième ligne ou talonneur à Grenoble puis à Lyon.

Les Boks se présenteront samedi (21h00) au Stade Vélodrome face à la France, qui a battu son record de victoires consécutives le week-end dernier avec un onzième succès, contre l'Australie (30-29). "C'est une équipe qui ne connaît pas de hauts et de bas émotionnellement, se méfie Erasmus. Ils sont constants que ça aille bien ou mal."