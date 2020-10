Le Racing 92 et Toulon au tapis, des cas de Covid-19 à Biarritz... Les 5 infos du week-end

Le Racing 92 et Toulon battus en finale de coupe d'Europe

Aucune coupe d'Europe ne viendra en France cette année. En effet, les Toulonnais et les Racingmen ont été battus en finale par Bristol et Exeter.

Le RCT a été dominé tout au long de la rencontre par les Bears sur la pelouse d'Aix, après un début de rencontre catastrophique, les joueurs de Patrice Collazo se sont finalement inclinés 32-19 face à Semi Radradra et ses coéquipiers.

Les Racingmen ont eux aussi loupé leur entame mais ont été tous proches de décrocher leur premier titre européen. Leurs nombreuses erreurs qui ont permis aux Chiefs de marquer des points les ont fait échouer à quatre petits points pour un score final de 31-27.

Sergio Parisse (Toulon) triste après la défaite face à BristolIcon Sport

Biarritz frappé par la Covid-19, la rencontre face à Colomiers reportée

La rencontre comptant pour la septième journée du Pro D2 qui devait opposer le BO à Colomiers ne pourra pas se tenir. En effet, plusieurs joueurs de l'effectif de Biarritz ont été testés positifs à la Covid-19. Prévue jeudi, la rencontre pourrait se jouer au final durant le week-end ou à une date ultérieure. C'est la rencontre entre Mont-de-Marsan et Nevers qui est avancée à jeudi soir.

Les Blacks se reprennent face aux Wallabies

La Nouvelle-Zélande a haussé le ton pour balayer l'Australie (27-7), dimanche à Auckland lors du 2e test-match de la Bledisloe Cup, effaçant ainsi les critiques suscitées par le match nul concédé une semaine plus tôt face aux mêmes Wallabies (16-16).

Les All Blacks ont douché l'optimisme suscité côté australien par le résultat encourageant de la semaine précédente à Wellington, pour le premier test du nouveau sélectionneur des Wallabies Dave Rennie, à la faveur d'une seconde période à sens unique. Après une première mi-temps équilibrée (10-7 à la pause), les Néo-Zélandais ont marqué trois essais en 13 minutes et déployé une défense de fer sous les yeux d'un Eden Park comble (plus de 45.000 spectateurs).

Sam Simmonds élu joueur européen de l'année

Au terme de la finale qui a vu le sacre de son équipe en Champions Cup, le troisième ligne centre d'Exeter Sam Simmonds (25 ans, 7 sélections) a été désigné meilleur joueur européen de la saison 2019-2020. Une récompense de plus pour celui qui aura grandement contribué à l'avénement des Chiefs, en inscrivant 8 essais en 9 matchs, dont le dernier durant cette finale.

Nice intouchable en Nationale

Le Stade niçois a enchaîné un cinquième match sans défaite en Nationale et reste invaincu grâce à sa large victoire sur le terrain d'Aubenas 45-7. Avec ce résultat, ils occupent la première place du classement aux côtés de Bourg-en-Bresse qui s'est imposé à la maison 26-20 face à Chambéry.

Les résultats complet de la 5ème journée :