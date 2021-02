Le jour où Zebo a dû appeler Rob Penney pour parler de capitanat

Salut Rob, c'est Zeebs. Je t'appelle pour parler du capitanat l'année prochaine... Est-ce que j'ai une chance ?" Sous les regards hilares de ses coéquipiers des Lions Britanniques, Simon Zebo appelle Rob Penney suite à un gage qu'il s'est vu imposé. L'actuel arrière du Racing fait de son mieux et pose la question fatidique avant que les rires de Jonny Sexton et consort ne viennent révéler la supercherie. Une séquence hilarante.