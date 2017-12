165 : un Nadolo record !

Nemani Nadolo fait partie de ces joueurs qui peuvent faire basculer un match. Grace à sa puissance, l'ailier du MHR fait des ravages dans les défenses adverses. Les derniers à avoir subi les impacts du Fidjien ne sont autres que les Glasgow Warriors de Tommy Seymour, vis-à-vis du phénomène Nadolo (l'ailier écossais aux 39 sélections faisait partie de la dernière tournée des Lions britanniques et irlandais).

Les chiffres parlent d'eux même : 165 mètres parcourus (record de la journée !), 12 courses, 7 défenseurs battus et 5 franchissements ! Une performance XXL dans la lignée de son début de saison. Sur la scène européenne, l'ailier montpelliérain est, après les quatre premières journées de Champions Cup, en tête des statistiques sur deux critères : les franchissements (12), et les défenseurs battus (29, soit neuf de plus que Raka). Inarrêtable.