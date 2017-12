13 : l'infirmerie clermontoise

À l'heure d'entamer la phase retour (ce dimanche au Michelin face à Castres), le champion de France sortant devra faire sans bon nombre de ses cadres : une mauvaise habitude que les Auvergnats ont pris (malgré eux) depuis le début de saison et qui explique, en partie, les difficultés que connaît l'ASM. Pour rappel, les hommes de Franck Azéma pointent actuellement (avant la réception de Castres ce dimanche) à la dixième place du championnat...à sept points du premier barragiste toulousain mais à quatorze points du leader rochelais. Tout sauf un drame donc, même si l'infirmerie clermontoise n'incite pas franchement à l'optimisme.

13 blessés actuellement pour Clermont

En effet, cette dernière est composée de treize joueurs auxquels il faut ajouter Luke McAlister, joker médical et également sur le carreau (paroxysme de cette malédiction). Un groupe qui ferait frémir de nombreuses équipes : Loni Uhila (fracture de l'avant-bras) et Sitaleki Timani (protocole commotion) se retrouveraient isolés, respectivement en première et en troisième ligne. Tout le contraire de la troisième ligne des "indisponibles clermontois", laquelle présente une association de haute volée avec Judicael Cancoriet (entorse fibulo-patellaire) et Camille Gérondeau (fracture du doigt).

Camille Lopez (ASM Clermont)Icon Sport

La montée en puissance continue à la mêlée avec les présences à l'infirmerie de Greig Laidlaw (fracture du péroné) et de Charlie Cassang (rupture du ligament croisé antérieur du genou) lesquels ne manqueraient pas de prétendants à l'ouverture : Camille Lopez (fracture du péroné) et Patricio Fernandez (luxation de la rotule) faisant également partie de cette infirmerie clermontoise. Enfin, la ligne de trois-quarts n'est pas en reste avec une paire de centres internationaux convalescents composée de Damian Penaud (fracture de l'os naviculaire) et de Rémi Lamerat (lésion musculaire au mollet), lesquels seraient associés aux ailiers funambules Alivereti Raka (rupture du ligament croisé du genou) et Noa Nakaitaci (rupture des ligaments croisés du genou). À ces indisponibilités vient s'ajouter celle toute récente de Wesley Fofana, indisponible pour les trois prochains mois (hernie cervicale). Si la malédiction des blessures ne suffit pas à expliquer toutes les difficultés de l'ASM en championnat, il y'a fort à parier que Clermont sera plus compétitif lorsque son infirmerie le sera beaucoup moins...

Par Johan Cailleux