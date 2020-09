Avant toute chose, inscris-toi sur La Grande Mêlée

1. Crée ta ligue et fais ton mercato

Crée ta ligue et invite tes amis, collègues ou ta famille (quinze joueurs maximum). Règle le budget et une fois le mercato lancé, les enchères et les disputes pour avoir le joueur de ton coeur peuvent démarrer.

Évidemment, le rugbyman signera pour le joueur ayant fait la plus haute offre (en cas d’égalité, le premier à avoir enchéri gagne le joueur). À la fin du premier tour, tu sauras quels joueurs ont signé chez toi et lesquels sont partis pour l’amour du maillot. Les étoiles qui te restent te permettront de compléter ton équipe par la suite.

2. Achat et vente

Ça y est tu as enfin ton effectif ? Maintenant à toi d’être un bon gestionnaire. À tout moment de la saison, tu as la possibilité d’acheter des joueurs libres. Mais attention, tu dois enchérir intelligemment car si d'autres sont sur le coup, tu pourrais te faire devancer.

Tu peux aussi vendre tes joueurs, jusqu’au début de leur prochain match. Pas satisfait des performances de certains de tes rugbymen ? Remanie ton effectif et repars au combat !

3. Les petites astuces

De nombreuses options existent dans ce mode de jeu. Entre "Agents secrets", "Ponts d'or" ou encore "Accès au dossier"... tu pourras avoir un ou plusieurs coups d'avance sur tes concurrents mais on ne t'en dit pas plus... À toi d'utiliser les crédits nécessaires à bon escient !

Sur le site internet et prochainement dans l'application, tu pourras retrouver de manière plus détaillée toutes les règles pour montrer à tes potes qui est le patron de #LaGrandeMêlée.



Tu as tout compris, RDV sur La Grande Mêlée !