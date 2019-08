La composition des Bleus, la sanction allégée pour Gabrillagues... Voici les 5 infos de ce mardi

Les Bleus avec neuf changements

Vendredi soir au Stade de France, les Bleus affrontent l'Italie pour le dernier match de préparation. Jacques Brunel fait 9 changements notamment avec une troisième ligne toute neuve. Iturria monte en seconde ligne. Pour les trois-quarts retour de Médard, Huget et Fofana. Ntamack occupe le poste de demi d'ouverture. Pour Rattez et Belleau le message est clair, ils ne figureront pas dans la liste des 31 puisqu'ils n'ont fait aucune apparition sur les trois feuilles de match.

Gabrillagues : l'espoir revient

Suspendus six semaines pour un mauvais geste, Paul Gabrillagues et la Fédération avaient fait appel. La commission de discipline a rendu son verdict et la sanction tombe de six à trois semaines de suspension. Le deuxième ligne parisien devrait donc pouvoir jouer dès le match France-Argentine. Cette nouvelle écarterait donc Taofifenua du groupe pour le Japon.

Skinner forfait pour le mondial

Le seconde ligne écossais était sortie sur une blessure face à l'équipe de France samedi à Murrayfield. Il souffrirait d'une blessure aux ischio-jambiers. Le staff médical écossais a affirmé qu'il ne pourrait pas être du voyage au Japon pour participer à la Coupe du Monde en septembre car il ne serait pas rétabli à temps.

L'ASM prolonge ses jeunes

Judicaël Cancoriet et Van Tonder prolongent du côté de Marcel Michelin. Pour le troisième ligne, il sera lié à la tunique jaune jusqu'en 2023. Van Tonder lui continue une année de moins et sera Clermontois jusqu'en 2022. Clermont assure ses arrières.

Un nouveau sponsor pour le Mondial

L'entreprise de construction Taisei sera elle aussi un des sponsors pour la Coupe du Monde au Japon. Elle rejoint Emirates, Heineken, Land Rover, Mastercard, la Société Générale et bien d'autres. Cette société a été à l'œuvre pour construire plusieurs sites afin d'accueillir l'évènement.