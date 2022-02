La compo des Bleuets, Isa qui prolonge au RCT... Les infos à retenir de ce mercredi !

Les 23 Bleuets qui vont affronter l'Irlande

Le manager général Jean-Marc Béderède et l'ensemble du staff français a communiqué les 23 joueurs qui vont affronter l'Irlande ce vendredi soir à Aix-en-Provence. Cinq changements sont effectués dans le quinze de départ, le capitaine Killian Tixeront et Théo Ntamack ne sont pas dans le groupe. C'est le Castrais Louis Le Brun qui est le nouveau capitaine.

Le XV de départ des Bleuets : 15. Auriac ; 14. Joseph, 13. Gailleton, 12. Le Brun (cap.), 11. Reybier ; 10. Foursans, 9. Jauneau ; 7. Capilla, 8. Suta, 6. Banos ; 5. Uhila, 4. M'Foudi ; 3. Bellemand, 2. Montgaillard, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Penverne, 18. Simutoga, 19. Portat, 20. Della Schiava, 21. Coulon, 22. Eymeri, 23. Randle.

Isa à Toulon jusqu'en 2025

Alors qu'il était pressenti sur le départ il y a quelques semaines, après notamment les propos de son président Benrard Lemaître, Facundo Isa (28 ans, 37 sélections) a finalement prolongé son contrat avec le RCT ce mercredi. Pisté notamment par l'UBB et le LOU, le troisième ligne argentin sera sur la Rade jusqu'en 2025.

Arrivé en 2017 à Toulon, Isa a disputé neuf matchs avec les Rouge et Noir cette saison. "Aujourd'hui, je peux dire que Toulon est comme chez moi, je suis très heureux. Je mise sur ce projet pour pouvoir construire et terminer sur une fin heureuse", a lancé le troisième ligne dans une vidéo publiée par le club.

Plus d'eau à Aguiléra

Quelques jours après avoir remporté un match fou face à La Rochelle (27-24), le Biarritz Olympique n'a plus accès à l'eau chaude à Aguiléra. Lundi dernier la mairie de la ville avait annoncé qu'elle ne prendrait plus en charge les factures d'eau chaude du BOPB et la société Dalkia a donc coupé l'eau en ce début de semaine.

La coupure a finalement eu lieu en ce début de semaine et le club basque devra dorénavant prendre en charge le contrat d’eau chaude. En effet, au lendemain de la victoire du Biarritz olympique face au Stade rochelais, les dirigeants biarrots ont reçu un courrier de la société Dalkia.

Beaudaux deux ans de plus à Nevers

Nevers n'en finit plus avec les prolongations de contrat ! Le club de la Nièvre a annoncé l'extension de contrat de son talonneur Quentin Beaudaux (22 ans) pour deux années (une espoir et une professionnelle). Prêté par Clermont cette saison, il a disputé onze rencontres cette saison en Pro D2, avec une titularisation et trois essais inscrits.

Montauban met à l'essai Tuwaï

Ce mercredi, il y avait une nouvelle tête du côté de Sapiac, le centre fidjien Petero Tuwaï s'est entraîné ce mercredi avec le groupe montalbanais, lors d'une mise à l'essai. Passé par Toulon, club avec lequel il a disputé un match en octobre, Tuwaï (26 ans) pourrait être recruté pour compenser la blessure du Sud-Africain Dylan Sage, lourdement blessé au bras.