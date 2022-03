La compo des Bleues, un All-Black à Lyon.. Les 5 infos de ce jeudi

De nombreux changements pour affronter l'Irlande à Toulouse

Le staff tricolore a dévoilé ce jeudi, la composition d'équipe des Bleues pour la réception de l'Irlande, samedi au Stade Ernest Wallon. La sélectionneuse Annick Hayraud a procédé à sept changements par rapport à la première rencontre contre l'Italie.

Le XV de départ : 15. Boulard; 14. Banet, 13. Filopon, 12. Vernier, 11. Llorens; 10. Drouin, 9. Sansus; 8. R. Ménager, 7. Hermet (C), 6. Berthoumieu; 5. Forlani, 4. Fall; 3. Joyeux, 2. Touyé, 1. Lindelauf

Un ailier du Stade français signe à Provence rugby et Marrou prolonge

Peu utilisé au Stade français, où il n'a disputé que 9 matchs de championnat, Adrien Lapègue (23 ans) va rebondir à Provence rugby la saison prochaine. L'ailier formé à Bayonne, qui a disputé le Supersevens, connaîtra ainsi son troisième club et pourra prétendre à davantage de temps de jeu.Cette nouvelle intervient un jour après l'annonce de la prolongation de Louis Marrou. Le centre de 28 ans, joueur le plus utilisé de l'effectif aixois cette saison (22 matchs disputés, 2 essais), est désormais lié au club jusqu'en juin 2024.

Un talonneur All Black s'engage à Lyon

À la recherche d’un renfort d’expérience à ce poste pour pallier les départs de Mickael Ivaldi et Joe Taufete'e, le LOU a trouvé l'heureux élu. Selon les informations de RMC Sport, le talonneur international néo-zélandais Liam Coltman (32 ans, 8 sélections) a donné son accord pour rejoindre Lyon à partir de la saison prochaine.

Prolongation d'un pilier Géorgien au Stade montois

La veille du choc contre l'Aviron bayonnais au sommet de ce Pro D2, le Stade montois a annoncé la prolongation du contrat de Lasha Macharashvili. A seulement 23 ans, le pilier géorgien s'est imposé dans l'effectif montois, avec 16 feuilles de match. Il peut évoluer à droite mais aussi à gauche de la mêlée

Le Stade toulousain sur grand écran cette semaine

Avant sa sortie en salles le 13 avril prochain, "Le Stade" a été diffusé en avant-première cette semaine. Le film retrace le parcours historique du Stade toulousain lors de la saison 2020-2021, conclue par un doublé Top 14 - Champions Cup. Les images furent tournées pendant sept mois à l'intérieur du club rouge et noir.Ce documentaire immersif est le premier du genre dans le rugby. Les amateurs de ballon ovale ont pu assister aux aventures du Fils à Jo et l'épopée de François Pienaar et ses Springboks. Mais découvrir des images exclusives d'une équipe de rugby, ça ne s'était jamais vu. Le Stade toulousain a voulu être un pionnier du genre, tout en prenant inspiration des récents succès des documentaires sportifs tels que "Sunderland : Envers et contre tous", "The Last Dance" sur Michael Jordan ou "Drive to survive" consacré à la Formule 1. À la différence près que "Le Stade" sera diffusé sur grand écran.