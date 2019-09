L'exploit japonais, Rouen qui s'offre l'USAP et l'imbroglio Atonio... Nos Tops et Flops du week-end

Les Tops :

La victoire japonaise

C'est un évènement retentissant sur la planète rugby. Le Japon, pays hôte de ce mondial, a battu l'un des prétendants au titre surprême, l'Irlande. Pourtant menés 12-3, les Brave Blossoms n'ont pas laché et ont réalisé une remontée historique pour cette nation à l'histoire récente. Ils s'imposent donc (19-12) et prennent une belle option sur la qualification en quart de finale. Cependant une victoire contre les Samoa est nécessaire avant de disputer la finale pour la qualification contre l'Écosse.

Coupe du monde 2019 - Les joueurs du Japon célèbrent la victoire contre l'IrlandeIcon Sport

Rouen sur sa lancée

Après un succès poussif contre Valnce-Romans, les Normands avaient à coeur de confirmer face à une grosse écurie du championnat : l'USAP. Et malgré l'essai de Jean-Bernard Pujol, les Catalans n'ont pas réussi à stopper l'enthousiasme rouennais. Ces derniers y ont mis beaucoup de coeur et au courage, ont fait tombé les coéquipiers de Damien Chouly. Une chose est sûre : après un début de saison raté, il faudra désormais compter sur le promu, capable de renverser des montagnes, dans le sillage de son maître à jouer, Jordan Michallet.

L'Aviron au courage

Quelle belle prestation encore une fois des hommes de Yannick Bru ! Après une entame ratée et deux essais encaissés, les Basques ont repris les choses en main. Cependant, juste avant la mi-temps, Census Johnston était exclu à cause d'un geste dangereux. Au courage, les Bayonnais sont quand même parvenus à renverser des Rochelais trop approximatifs. Un point sépare les deux équipes au coup de sifflet final et l'Aviron peut désormais préparer en toute confiance et sans pression, son déplacement à Armandie.

Les Flops :

L'imbroglio autour de Uini Atonio

Quelle histoire ! Ce dimanche, la Fédération a livré un tweet signalant que le remplaçant de Demba Bamba serait Uini Atonio... Avant de le supprimer une demi-heure plus tard. Et pour cause, c'est Cedate Gomes Sa qui a finalement été appelé puisque Uini Atonio a été déclaré out. La raison ? Une blessure aux cervicales qui lui vaudra une opération et trois mois au minimum d'indisponibilité. Drôle de fausse joie pour le Rochelais qui a suscitées de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Top 14 - Uini Atonio (La Rochelle - Stade Rochelais)Icon Sport

Le Stade français n'y arrive pas

Après cinq journées, les Parisiens n'ont gagné qu'une seule rencontre, dans la difficulté, contre Bayonne. Et ce dimanche, la sanction est encore tombée, pour la première fois à la maison, contre Clermont. Les Auvergnats n'ont pas eu à forcer leur talent pour venir l'emporter dans la capitale. Grâce un très bon Jake McIntyre, l'ASM a enfoncé Paris au fond du classement. On notera même sur les deux clubs parisiens occupent les deux dernières places du classement, une première.

Les Grenoblois ont oublié de gagner

Du côté de Guy-Boniface, jeudi soir, la victoire semblait tendre les bras aux Isérois. Ces derniers menaient en effet (12-24) à une dizaine de minutes du coup de sifflet final. Mais deux grosses erreurs défensives ont complètement changé le cours du match. Nacani Wakaya, auteur d'une passe décisive et de l'essai de la gagne, a forcé le verrou grenoblois pour finalement offrir une victoire aux siens à la surprise générale. Une belle opération pour les Montois qui se relancent. Un gros coup d'arrêt cependant pour le FCG.