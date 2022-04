Le Wallaby Godwin pourrait remplacer Ngatai au Lou

Alors que le Lou devrait perdre son trois-quarts centre néo-zélandais Charlie Ngatai à la fin de la saison, le futur staff de Xavier Garbajosa s'est bien mis en quête d'un remplaçant. Selon nos confrères de RMC, le Wallaby Kyle Godwin (29 ans, 1 sélection) devrait prendre la direction de Lyon pour succéder au Kiwi.

Reilhac finalement vers une prolongation

Il se disait ces dernières semaines que le centre de Montpellier, Yvan Reilhac, était tout proche d'un accord avec Lyon. Un club dans lequel il aurait retrouvé son ancien entraîneur au MHR, Xavier Garbajosa, qui s'est engagé pour la saison prochaine. Mais selon RMC, Reilhac pourrait finalement faire volte-face et renouveler son bail dans l'Hérault.

Titulaire sept fois cette saison sous les ordres de Philppe Saint-André, Reilhac a surtout enchaîné les matchs en 2022 et pourrait finalement opter pour une prolongation de contrat de deux années supplémentaires (soit jusqu'en 2025), annonce RMC. Des discussions existent, en tout cas. L'intérêt du LOU pour le centre Australien Kyle Godwin joue aussi peut-être un rôle dans ce dossier, qui est donc loin d'être ficelé.

Naivalu suspendu une semaine

Sefa Naivalu a vécu un moment particulier face au Racing 92, lors du huitième de finale retour de Champions Cup. L'ailier du Stade français a été sanctionné par deux fois dans le match d'un carton jaune par l'arbitre, M. Amashukeli. Et comme jaune plus jaune égal rouge, Naivalu a été exclu de la partie et convoqué par la commission de discipline de l'EPCR. Intransigeante avec le Bordelais Vaipulu et le Toulousain Mallia (suspendus six et quatre semaines), la commission a cette fois décidé d'une semaine de suspension pour Naivalu. L'ailier parisien pourra donc jouer à partir du lundi 25 avril. Il ne manquera donc qu'un seul match : la réception de la Section paloise, ce samedi.

Clap de fin pour l'ancien international argentin Leguizamon

Dernier rescapé de l'historique troisième place acquise lors de la Coupe du monde 2007, l'Argentin Juan Manuel Leguizamon a annoncé mercredi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 38 ans. Passé par le Stade Français et Lyon entre 2008 et 2015, l'ancien troisième ligne international a cumulé 87 sélections avec les Pumas au cours de sa belle carrière.

Afoa et Leiua dans le viseur du RC Vannes

Alors que les Vannetais ont bien avancé dans leur recrutement en vue de la saison prochaine, deux nouveaux joueurs devraient rejoindre le club. En quête d’un pilier droit expérimenté, les Bretons seraient en passe de faire signer le pilier droit de Bristol, John Afoa (38 ans). Grenoble s’est également renseigné sur lui, mais c’est bien Vannes qui devrait parvenir à enrôler l’ancien all-black (41 sélections). Un renfort d’expérience à un poste où les opportunités se font rares. Aussi, les Vannetais cherchent à renforcer le poste de centre. En ce sens, plusieurs profils sont à l’étude. Dont celui eu centre international samoan, Alapati Leiua (33 ans), également joueur de Bristol, et qui aimerait rejoindre la France.