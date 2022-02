Danty forfait et remplacé par Berdeu pour préparer l'Irlande

Touché à la cheville gauche face à l'Italie lors du premier match du tournoi ce dimanche, le centre Rochelais Jonathan Danty (13 sélections) ne pourra finalement pas tenir sa place face à l'Irlande pour la deuxième journée (samedi 17h45). C'est le demi d'ouverture lyonnais Léo Berdeu qui le remplace numériquement dans le groupe.

Léo Berdeu - LyonIcon Sport

Bibi Biziwu positif au Covid, Priso le remplace

La FFR a communiqué ce lundi en milieu de journée le forfait du Clermontois Daniel Bibi Biziwu (20 ans, 0 sélection) en raison d'un test positif à la Covid-19. Celui-ci est remplacé en équipe de France par le Rochelais Dany Priso (28 ans, 14 sélections) pour préparer la réception au Stade de France de l'Irlande ce samedi (17h45)

L'Irlande monte sur le podium du classement mondial

Le fringant succès face au pays de Galles samedi dans un Aviva stadium plein à craquer a envoyé un message au reste des nations. L'Irlande est d'ailleurs devenue un prétendant majeur pour la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations. Les Irlandais sont même passés troisièmes dans le classement mondial de World Rugby, au détriment de l'Angleterre défaite contre l'Ecosse. Le XV du Chardon passe de son côté au sixième rang à la place de l'Australie. La France reste cinquième tandis que les Springboks sont toujours sur le toit du monde, devant les All Blacks.

Le FC Grenoble enregistre une arrivée au centre

Englué en bas de tableau en Pro D2, le FC Grenoble (13e) n'oublie pas de préparer le prochain exercice. Pour cela, les dirigeants isérois ont obtenu la signature de Terrence Hepetema pour les trois prochaines saisons. Né en Angleterre, le trois-quarts centre (1,83m, 99kg) a la nationalité australienne. Après avoir joué pour les Randwick et les Waratahs, il a connu l'Angleterre avec Leicester et les London Irish mais aussi la Nouvelle-Zélande à Bay of Plenty et avec les Blues.

William de retour à Bourg-en-Bresse

Le troisième ligne Théo William finira la saison à Bourg-en-Bresse, où il a déjà disputé deux rencontres avant d'être rappelé par le Lou fin janvier. Le joueur formé à Bourgoin-Jallieu n'a que très peu de temps de jeu à Lyon (3 feuilles de matchs) et pourra en bénéficier chez le 14e de Pro D2.