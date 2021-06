Les Lions sérieux face au Japon

Malgré la perte sur blessure de leur capitaine et leader, Alun-Wyn Jones dès la 8e minute, les Lions, Britanniques et Irlandais ont maitrisé leur partie face au Japon. Après une percée de Bundee Aki plein champ, Murray joue dans le coté fermé et trouve Josh Adams, qui s'arrache pour marquer en coin malgré deux adversaires sur son chemin (7-0). Presque dans la foulée, Henshaw met fin à un beau mouvement japonais en interceptant. Duhan Van der Merwe profite du désordre dans la défense nippone pour inscrire le deuxième essai (14-0). Deuxième transformation en coin pour Biggar, et deuxième réussite.

Les Japonais dominent la seconde période

Les centres irlandais sont intenables et Murray solicite une nouvelle fois Henshaw à 5 mètres de la ligne japonaise. Le puissant centre du Leinster emporte son vis à vis et passe la ligne à son tour (21-0). Les Lions rentrent aux vestiaires avec une avance confortable face à des Japonais qui ont essayé de mettre beaucoup de volume de jeu. En début de seconde période, Beirne profite d'une superbe passe au cordeau de Biggar pour perforer la ligne de défense nippone et aplatir 30 mètres plus loin (28-0). Dans la dernière demi-heure, les "Brave Blossoms" mettent la main sur le ballon et parviennent à avancer dans la défense britannique. Dans le sillage d'un Kotaro Matsushima de haute volée, ils parviennent à inscrire grace à Himeno, fraichement entré en jeu (28-7). Tamura ajoute une pénalité (28-10) mais malgré une domination dans la possession et dans l'occupation, la troupe de Jamie Joseph n'est pas parvenue à franchir une nouvelle fois le rideau des Lions Britanniques et Irlandais, qui s'imposent 28-10.

C'était la dernière au sifflet de l'arbitre français international, Pascal Gauzère, qui prend sa retraite.