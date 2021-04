Vainqueurs mercredi soir, à Montevideo (tous les matchs se jouant au même endroit), les Paraguayens des Olimpia Lions (19-15 contre les Cobras Brasil), les Uruguayens de Peñarol (14-13 contre les Cafeteros) et les Jaguares argentins (68-8 contre Selknam) ont gagné leur ticket pour les demi-finales de la SuperLiga americana, le championnat professionnel sud-américain de franchises, qui auront lieu le samedi 8 mai. Malgré leur large défaite face aux Jaguares, les Chiliens de Selknam en seront également.

Avec 40 points en huit matchs, sur quarante possibles, et 61 points inscrits de moyenne par rencontre, les Jaguares sont partis pour remporter le titre pour leur première participation. Expulsés du Super Rugby en raison de la pandémie, puis non intégrés à la version sud-africaine, les Argentins, qui ont vu la plupart de leurs joueurs partir en Europe, aux Etats-Unis ou en Super Rugby, ont intégré la Super Liga un peu par défaut. En faisant jouer les jeunes et en promouvant les réservistes, les responsables de la Fédération argentine ont gagné leur pari, à savoir, ne pas faire vivre une saison blanche aux internationaux pumas.