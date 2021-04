Ce lundi, Midi Olympique révélait l’intérêt du groupe Altrad pour devenir sponsor maillot des All Blacks. Une solution envisagée par la Fédération néo-zélandaise pour faire face à ses actuelles difficultés financières. En effet, Mark Robinson, président de la New Zealand Rugby, a confirmé récemment des négociations pour l'entrée au capital d'un fonds d'investissement qui serait, selon plusieurs indiscrétions, la société américaine Silver Lakee, laquelle serait prête à investir 465 millions de dollars néo-zélandais (277 millions d'euros) pour acquérir 15 % des droits commerciaux de NZR. Mais ces discussions se heurtent aux réticences des joueurs internationaux.

Selon le New Zealand Herald, leur capitaine Sam Cane a même signé une lettre adressée à la NZR pour s'opposer à tout accord. La New Zealand Rugby Players Association, dont l'aval est nécessaire, aurait menacé d'exercer son droit de veto.

Or, fin 2021, la Nouvelle-Zélande perdra son sponsor maillot, à savoir AIG qui ne reconduira pas son contrat. Voilà d’où est né l’échange avec l'entreprise spécialisée dans la production et la distribution de matériels pour le bâtiment fondée par Mohed Altrad, président du MHR et déjà sponsor maillot du XV de France. Contrat pour lequel elle verse depuis 2018 sept millions d'euros par saison, soit 35 millions d'euros jusqu'en 2023. Dans les colonnes de L’Equipe, Mohed Altrad a confirmé son intérêt : "C'est une marque prestigieuse. Les All Blacks, c'est ce qui se fait de mieux en termes rugbystiques au plan mondial depuis longtemps. Nous sommes intéressés, c'est vrai. Mais à ce jour, rien n'est fait. Il est impossible d'affirmer que le groupe Altrad sera le prochain sponsor maillot des All Blacks. Des négociations sont en cours. On ne veut pas acheter les All Blacks, juste être sponsors. On fait du commerce, comme l'a fait AIG, comme on le fait actuellement avec l'équipe de France. On ne veut pas s'immiscer dans la gestion ni imposer aucune contrainte."

La question du sponsoring de deux nations

Avec la Fédération néo-zélandaise, plusieurs sources évoquent, comme indiqué par Midi Olympique, un éventuel contrat de deux ans pour une somme de 18 millions d'euros, soit neuf millions d’euros par saison, qui pourrait courir jusqu’au Mondial 2023 qui se déroulera en France. "Je ne suis pas en première ligne dans la négociation, explique Altrad à nos confrères. J'ai délégué cela à un de mes directeurs commerciaux. Mais disons que, dans le deal proposé, il y a des choses qui peuvent convenir, d'autres moins. Le prix entre en jeu de manière significative car, je le redis, les montants d'avant ou d'après pandémie ne sont plus les mêmes."

Altrad sera-t-il le prochain sponsor des All Blacks ?Icon Sport

Reste la question du sponsoring maillot pour deux équipes nationales. Cela peut-il créer un conflit ? "Par le passé, quand on s'intéressait à Gloucester (en 2017), ça ne s'était pas fait car cela posait problème de s'associer à plusieurs clubs dans une même compétition, répond Mohed Altrad, toujours dans L’Equipe. On se pose la question de notre contrat avec l'équipe de France. Ce n'est pas "straight forward" (rectiligne) car avoir le même sponsor de deux nations majeures du rugby cela ne s'est jamais vu. Est-ce que ça se justifie de consentir des efforts sur les deux équipes, faut-il en privilégier une ? Et puis quel type d'offre saisir ?" Quoi qu’il en soit, la possibilité existe bel et bien aujourd’hui.