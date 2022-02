Le 14 janvier dernier, l’éruption volcanique du volcan Tonga-Hunga, au large du Royaume des Tonga, a provoqué des dégâts incommensurables dans l’archipel. Dans la foulée, une société évènementielle basée à Tahiti a immédiatement décidé de venir en aide aux îles Tonga en accord avec l’Ambassade de France déléguée aux Tonga, Fidji, Kiribati, Tuvalu et Nauru. La gérante de ladite société, Cynthia Teinaore, s’explique : "J’ai été attristée et profondément touchée de voir la situation dans la laquelle nos voisins Tongiens se sont retrouvés en l’espace de quelques heures suite à cette catastrophe, et en même temps, j’ai été enthousiasmée et émue par l’élan de solidarité du rugby mondial ! La solidarité n’est pas qu’une valeur que l‘on écrit sur son site internet, il faut qu’elle soit réelle et engagée ! c’est ce que je m’attache à faire avec mon équipe par la création de cet évènement à Tahiti."

Deux matchs au profit des sinistrés

Le festival "Pacific Solidarity Tonga" se tiendra donc les 8 et 9 avril 2022 à Papeete ; il rassemblera des artistes océaniens, des artisans, des passionnés de rugby et de la culture océanienne ; il sera surtout le théâtre de deux matchs de bienfaisance : le 8 avril une sélection de Nouvelle-Calédonie sera opposée à la sélection de la Fédération Polynésienne de Rugby ; le 9 avril, une sélection tonguienne affrontera le XV du Pacifique. L’ensemble des bénéfices iront aux sinistrés et aux projets de Tonga Rugby Union, notamment au profit de la jeunesse.