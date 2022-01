Quelle est la situation actuelle aux Tonga ?

Les communications sont toujours coupées avec l'archipel. L'un des principaux opérateurs téléphoniques est en train d'installer une antenne provisoire sur l'île principale mais cela va prendre du temps. Je n'ai toujours pas réussi à avoir mes proches, que j'essaye d'appeler depuis plusieurs jours. Heureusement, on a appris que l'aide humanitaire en provenance de la Nouvelle-Zélande vient d'arriver au pays, car ils ont réussi à dégager la piste d'atterrissage de l'aéroport. Ce sont les meilleures nouvelles que l'on a eues. Je ne sais pas exactement en quoi cette aide consiste, mais il y a de l'eau, de la nourriture et des besoins de première nécessité.

Quel est le plus gros problème actuellement ?

La vague créée par l'explosion du volcan sous-marin a ravagé des habitations sur plusieurs îles, et cela va prendre du temps pour tout reconstruire. L'autre problème, c'est le gigantesque nuage de cendres qui s'est abattu sur les îles... Ce nuage pose un énorme problème pour la nourriture et l'eau. Cela va pour l'instant car l'aide humanitaire est arrivée de Nouvelle-Zélande, mais à Tonga, beaucoup de gens vivent de leurs récoltes, et recueillent l'eau de pluie. Ces cendres ont pollué les réserves, et recouvert les plantations. C'est très inquiétant pour les trois ou quatre mois à venir.

Que va t-il se passer ?

Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour aider mes compatriotes. J'ai lancé une campagne pour récolter des fonds. J'essaye d'utiliser ma petite notoriété pour passer le mot et faire que les gens prennent conscience de ce désastre pour les Tonga, et trouver de l'aide. Bien sûr, cette récolte de fonds sera destinée à envoyer de l'aide au pays, envoyer tout ce dont les gens vont avoir besoin. L'aide que nous avons déjà reçue est incroyable. Les gens ont déjà envoyé beaucoup d'argent dans les dernières 24 heures.

Comment peut-on participer ?

Il suffit de vous rendre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram. C'est une cagnotte sur ouverte sur le site GoFundMe et s'appelle « Help Tonga, all with Tonga ». Tous les versements seront partagés sur les réseaux sociaux, en toute transparence.

https://www.instagram.com/tv/CY_lwqBgDV5/?utm_source=ig_web_copy_link