"Les Springboks vont immédiatement reprendre leur préparation pour les prochains tests contre la Géorgie après avoir reçu les retours de l'encadrement médical de la tournée des Lions britanniques et irlandais", a expliqué la fédération sud-africaine de rugby.

Les champions du monde en titre, doivent recevoir les Lions britanniques et irlandais pour trois tests-matches : le 24 juillet au Cap, puis les 31 juillet et 7 août à Johannesbourg. Avant cela, le capitaine Siya Kolisi et ses partenaires doivent affronter la Géorgie vendredi soir à Pretoria et le 9 juillet à Johannesbourg, et retrouver le terrain pour la première fois depuis le titre mondial remporté le 2 novembre 2019 au Japon.

Mais dimanche, l'encadrement avait révélé que trois joueurs, l'ailier Sibusiso Nkosi, le demi de mêlée Herschel Jantjies et le pilier Vincent Koch, avaient été testés positifs au coronavirus à leur arrivée à l'hôtel, à Johannesbourg. Le cas de "Herschel Jantjies a été réglé et il peut reprendre l'entraînement", a indiqué la Saru dans son communiqué lundi.