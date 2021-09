Le tournoi à élimination directe se déroulera la première quinzaine de juillet avec quatre quarts de finale qui ont été déterminés à l’issue de la phase de poule de la Rugby Africa Cup 2021. Ainsi les quatre vainqueurs de poule Namibie, Sénégal, Ouganda et Zimbabwe rencontreront respectivement le Burkina Faso, l’Algérie, le Kenya et la Côte d’Ivoire. S’en suivront les demi-finales et finale. Des matchs de classement seront également disputés. Le finaliste se consolera d’une place dans le Tournoi de Qualification Final pour tenter une ultime fois de se qualifier à la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Voici les huit équipes africaines qui participeront au tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2023 :