À un petit peu plus de deux mois de l'ouverture de la RLWC 2021 c'est un véritable coup dur pour les organisateurs comme pour les spectateurs qui avaient déjà réservé hôtels et billets. Les organisateurs anglais ont pourtant tout essayé avec la mise en place de bulles sanitaires très strictes mais cela n'aura malheureusement pas suffi.

"En fin de compte, le temps et les priorités concurrentes les unes des autres nous ont obligés à prendre la décision la plus difficile de nos six années d'histoire", a déclaré Jon Dutton, directeur général du tournoi. "Cependant, nous sommes résilients, tout comme le rugby à XIII, et l'année prochaine, nous parviendrons à organiser la meilleure Coupe du monde de l'histoire", s'est-il engagé.

La FFR XIII et la fédération internationale travaillent déjà sur la préparation l'édition de 2022 et la possibilité de réaliser des rencontres de préparation cet automne. Un tournoi à trois ou quatre nations est également à l'étude.