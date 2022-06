Sinckler ne sera donc pas du voyage en Australie. Accumulant les pépins physiques depuis avril, le pilier s'est une nouvelle fois blessé, cette fois-ci au dos.

Alors que le staff d'Eddy Jones est déjà amoindri de nombre de ses cadres retenus pour les demi-finales de Premiership, cette blessure tombe au mauvais moment. Le dimanche 19 juin prochain, le XV de la Rose affrontera les Barbarians, avant de décoller une semaine plus tard pour l'Australie. Le sélectionneur devra donc composer sans un de ses titulaires habituelles.

Actuellement, sur les 35 sélectionnés 16 n'ont pas la moindre cap et feront donc leurs débuts internationaux bientôt. Toutefois, les Anglais récupéreront d'ici peu leur ailier Jonny May, Luke Cowan-Dickie et Anthony Watson. De son côté, Manu Tuilagi ne sera pas de la tournée. Le centre de 31 ans s'est récemment fait opérer au genou.