Que ressentez-vous depuis l’annonce de la disqualification de l’Espagne ?

Je ne sais même pas ce que je ressens… Je suis vexé, en colère. On ne comprend pas comment c’est possible ! Dans l’histoire du rugby, ce n’est pas arrivé souvent qu’une équipe soit disqualifiée d’une Coupe du monde… Et c’est arrivé deux fois à l’Espagne ! Il y a un moment où, je pense, ils se foutent clairement de notre gueule.

Comment avez-vous appris la nouvelle ?

Sur le groupe de messagerie de notre équipe espagnole. Il y a eu le résultat de la Fédération espagnole, qui l’a envoyé au manager et ensuite, ça a été envoyé sur le groupe en nous disant qu’on avait été disqualifiés pour des raisons d’éligibilité d’un joueur. Moi, maintenant, je ne regarde pas trop sur le groupe parce que ça me gonfle. Ils envoient tous des pavés. J’ai reçu cinquante messages, des gens qui sont désolés et qui ne comprennent pas… ça me rend dingue.

Le bruit traînait depuis plusieurs semaines…

Je l’ai senti arriver parce qu’il y avait déjà ce petit doute, quand on recevait la Roumanie je crois. Après le match, un des joueurs a dit que si on gagnait le Portugal, ils allaient faire réclamation pour nous disqualifier. On leur a dit qu’on ne voyait pas comment c’était encore possible d’avoir un problème, encore une fois. Que ce serait incroyable d’être aussi con que ça.