Jones, 36 ans, est le joueur le plus capé de tout le rugby international, avec 149 sélections pour son pays et 12 pour les Lions britanniques et irlandais, soit 161 test-matches au total.

La deuxième opération est prévue d'ici deux semaines, et le délai de récupération prévu pour le joueur n'est pas encore connu, a indiqué Toby Booth, l'entraîneur des Ospreys, basés à Swansea.

Le sélectionneur néo-zélandais des Gallois, Wayne Pivac, a déjà indiqué qu'il ne pensait pas pouvoir compter sur Jones au début du Tournoi des Six Nations, le 5 février à Dublin contre l'Irlande.

En revanche, Booth et Pivac sont convaincus que Jones est capable de revenir sur les pelouses avant la fin de cette saison: "Il est très confiant, il a la bonne attitude, le bon état d'esprit, et nous allons tout mettre en place pour que sa récupération soit aussi rapide que possible", a promis Booth.

Le trois-quarts centre des Ospreys, Jonathan Davies, a repris le rôle de capitaine lors du deuxième match des Gallois cet automne, contre les champions du monde sud-africains, puis Ellis Jenkins a pris le relais contre les Fidji et l'Australie.

Deux autres joueurs importants, blessés, ont manqué les matches des Gallois cet automne: George North (genou) et Justin Tipuric (épaule). Ils devraient être rétablis au début de l'année prochaine.