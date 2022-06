Le talonneur et capitaine Atsushi Sakate et le centre Dylan Riley ont chacun marqué un essai en première mi-temps avant que Sakate, l'ailier Gerhard van der Heever, pour son premier match avec la sélection japonaise, et le centre Yusuke Kajimura n'ajoutent d'autres essais après la pause. L'Uruguay a sauvé l'honneur avec un essai inscrit à six minutes du terme par Manuel Ardao.

Le Japon va intensifier sa préparation pour la Coupe du monde avec la réception de la France, tenant du Tournoi des six nations, à Toyota samedi prochain, avant de la retrouver au stade olympique de Tokyo la semaine suivante. Au pays du Soleil Levant, les protégés de Fabien Galthié pourraient battre le record de victoires consécutives du XV de France, datant de 1935.