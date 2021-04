La Nouvelle-Zélande pourrait, cet automne, fouler le sol des Etats-Unis, sept ans après leur dernière venue. En novembre 2014, les All Blacks avaient en effet battu les Eagles, à Chicago, sur le score sans appel de 74 à 6. Ce serait seulement la quatrième opposition de l’histoire entre les deux nations après 1913 et 1991 (Mondial en Angleterre). Cette rencontre devrait avoir lieu au Allegiant Stadium, le stade des Las Vegas Raiders, la franchise locale de football américain (NFL). L’enceinte, qui peut accueillir jusqu’à 70 000 spectateurs, est située à Paradise, en proche banlieue de Las Vegas.

Une seule incertitude réside : est-ce que le stade sera disponible le samedi 23 octobre, date choisie par les deux parties ? Pour l’heure, rien ne peut l’affirmer car le calendrier de la prochaine saison de NFL n’a pas encore été publié. Et les marges de manœuvre sont étroites car la Nouvelle-Zélande affrontera, une semaine plus tard, le pays de Galles à Cardiff, le samedi 30 octobre, puis devrait enchaîner avec la France, l’Italie et l’Irlande les trois semaines suivantes. Sans oublier la programmation d’un test à domicile face aux Fidji.

Le calendrier détaillé de la tournée d’automne des All Blacks sera communiqué par la Fédération néo-zélandaise. dans les semaines à venir