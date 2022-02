Cette décision constitue une petite révolution pour le rugby féminin néo-zélandais, de nombreuses joueuses ayant dû longtemps jongler entre les entraînements et d'autres obligations professionnelles. Ces Black Ferns s'entraîneront ainsi dans différents centres du pays, à Auckland, Hamilton, Tauranga, Wellington ou encore Christchurch.

"Pour un certain nombre de ces joueuses, cela a été une longue attente et nous sommes impatients de voir ce qu'elles peuvent accomplir maintenant qu'elles peuvent se concentrer sur le rugby", a déclaré Mark Robinson, président de la Fédération néo-zélandaise. De nouveaux contrats devraient être annoncés au cours des prochains mois.

Voici la liste des Black Ferns désormais sous contrat :

Ariana Bayler (Waikato), Eloise Blackwell (Auckland), Alana Bremner (Canterbury), Chelsea Bremner (Canterbury), Grace Brooker (Canterbury), Kendra Cocksedge (Canterbury), Ruahei Demant (Auckland), Amy du Plessis (Canterbury), Les Elder (Bay of Plenty), Carla Hohepa (Waikato), Renee Holmes (Waikato), Ayesha Leti-I'iga (Wellington), Pip Love (Canterbury), Patricia Maliepo (Auckland), Arihiana Marino-Tauhinu (Counties Manukau), Charmaine McMenamin (Auckland), Liana Mikaele-Tu'u (Auckland), Krystal Murray (Northland), Aleisha-Pearl Nelson (Auckland), Georgia Ponsonby (Canterbury), Cheyelle Robins-Reti (Waikato), Maiakawanakaukani Roos (Auckland), Amy Rule (Canterbury), Chelsea Semple nee Alley (Waikato), Kennedy Simon (Waikato), Grace Steinmetz (Canterbury), Hazel Tubic (Counties Manukau), Renee Wickliffe (Bay of Plenty), Kelsie Wills (Bay of Plenty)