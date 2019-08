Les Brave Blossoms, déjà vainqueurs des Fidji 34-21 lors de la première journée, ont fait l'essentiel du travail en première période, inscrivant trois essais par Mafi (9e), Valu (19e) et Lafaele (28e). Le score n'a plus beaucoup évolué en seconde période, avant que les Japonais ne creusent l'écart sur deux dernières réalisations de Matsushima (71e) et Fukuoka (78e).

Le Japon l'a emporté sans son entraîneur principal Jamie Joseph, rentré en Nouvelle-Zélande en raison du décès de sa mère survenu la nuit précédant le match. Les dirigeants l'ont annoncé une heure et demie avant le coup d'envoi. L'adjoint Tony Brown l'a remplacé pendant la rencontre. Les Tonga subissent leur deuxième revers après celui contre les Samoa (25-17). Ils doivent encore disputer un match contre le Canada le 9 août. Les Bleus retrouveront les Tongiens lors de leur troisième match de poule, le 6 octobre à Kumamoto.