La France domine l'Italie, La Nouvelle-Zélande se reprend... Nos pronos des matchs internationaux

Argentine - Nouvelle-Zélande

C'est l'heure des retrouvailles entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Deux semaines après l'incroyable victoire des Argentins sur les All Blacks 15 à 25, les hommes de Mario Ledesma devront de nouveau créer l'exploit, s'ils veulent s'imposer pour la deuxième fois contre des Néo-Zélandais forcément très revanchards. Avec un match nul contre l'Australie, l'Argentine est à égalité avec les deux autres nations de ce Rugby Championship. Ce match sera donc charnière pour le résultat final. Le décès de la légende Diego Maradona pourrait donner, en plus de la grinta habituelle, un supplément d'âme à l'Argentine pour réussir un exploit inimaginable. Mais la Nouvelle-Zélande voudra laver l'affront et bénéficie de plus de fraîcheur pour battre l'Argentine car les All Blacks étaient de repos le week-end dernier.

Notre pronostic : Victoire de la Nouvelle-Zélande.

Pays de Galles - Angleterre

Pour la première fois depuis longtemps, ce duel entre le XV du Poireau et le XV de la Rose semble être très déséquilibré. L'Angleterre est sur de sa force depuis plusieurs matchs avec des victoires assez facilement obtenus contre la Géorgie et l'Irlande alors que le pays de Galles est en plein doute en 2020. Les enjeux de cette rencontre sont d'ailleurs bien différents. Les hommes d'Eddie Jones arriveront à Llanelli avec la ferme intention de gagner un troisième match pour se qualifier pour la "finale" de cette Autumn Nations Cup alors que les hommes de Wayne Pivac voudront renouer avec la victoire.

Notre pronostic : Victoire de l'Angleterre.

France - Italie

Grand chamboulement dans la composition du XV de France. Avec la règle des trois feuilles de matchs instauré, un grand nombre de joueurs sont repartis en club et cela profite à de nombreux jeunes. Avec treize changements et cinq néophytes dans le XV de départ, ce sont des Bleus qui voudront faire leurs preuves qui affronteront l'Italie samedi soir au Stade de France pour le dernier match des Français à la maison en 2020. Avec forcément une énorme pensée pour Christophe Dominici, le staff de l'équipe de France voudra l'emporter avec la manière pour lui faire honneur. En face, l'Italie se déplace en espérant pouvoir accrocher et embêter le XV de France.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour la France.

Irlande - Géorgie

Pour ce dernier match de poule, l'Irlande voudra relever la tête après la lourde défaite concédée face à l'Angleterre la semaine dernière. La réception de la Géorgie arrive donc à point nommé pour les joueurs d'Andy Farrell. Le sélectionneur pourra se servir de cette rencontre pour faire tourner son effectif et ainsi trouver de nouvelles associations. Toujours en course pour la première place du groupe, l'Irlande devra cependant espérer une victoire galloise pour finir en tête et donc disputer la "finale" de cette nouvelle compétition. De son côté, la Géorgie voudra montrer son caractère et surtout ne voudra pas recevoir une nouvelle correction même si une fois de plus, la tâche s'annonce plus que délicate pour les "Lélos".

Notre pronostic : Large victoire de l'Irlande.