C'est dans les colonnes du Telegraph qu'Austin Healey a vanté les mérites du XV de France. De façon générale, l'ancien trois-quarts anglais s'est réjoui de la tendance actuelle qui voit de plus en plus d'équipes jouer de façon offensive. D'autant plus après de trop nombreuses années, selon lui, de "rugby élémentaire et prudent".

Après une tournée d'automne très réussie, les Bleus, vainqueurs de l'Argentine, la Géorgie et surtout la Nouvelle-Zélande, sont revenus au premier plan de la scène internationale. Le succès historique contre les All Blacks a d'ailleurs fait rentrer les partenaires d'Antoine Dupont dans une autre catégorie. Et pour Austin Healey, 51 sélections avec l'Angleterre et 2 avec les Lions britanniques et irlandais, c'est la conséquence de cette philosophie plus débridée : "Cette approche offensive observée en championnat se propage au niveau international. La France mène la danse des tests matchs et je pense qu'ils vont gagner le Tournoi des 6 Nations et très probablement la Coupe du monde 2023 également."

Chez les clubs justement, l'ancien trois-quarts polyvalent salue les Harlequins, précurseurs de cette nouvelle tendance. "L'ode à l'agressivité a enfin laissé place au rugby très mobile que nous voulons voir. Les Harlequins ont indiqué la voie. Plutôt que d'essayer de ne pas perdre le match, fais tout pour le gagner !"

Un état d'esprit qui favorisera selon lui l'attractivité de ce sport. "Ce n'est pas un problème si on concède trois essais, parce que nous en marquerons cinq ou six. Grâce à cela, tout le monde voudra aller voir les matchs."