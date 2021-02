Une hypothèse qui s'appuie sur la possibilité d'une migration de la tournée des Lions vers l'Australie compte tenu des difficultés à organiser celle-ci sur le sol sud-africain. Les trois tests face aux Springboks seraient maintenus, dans un pays continent où l'épidémie a été relativement bien maîtrisée, et où le dernier Rugby championship s'est déroulé sans encombre. L'idée d'une rencontre entre les Lions et une équipe barbarians composée des meilleurs Wallabies et des meilleurs Tricolores fait son chemin et serait de nature à doper l'attrait pour le rugby à XV à uné époque où ni le contexte sportif international ni les résultats des Wallabies ne poussent à l'optimisme.

L’Australie a connu l’une de ses pires saisons en 2020, ne remportant qu'un seul match sur six. La France, quant à elle, n’a enregistré que deux défaites contre l’Écosse lors des Six Nations et l’Angleterre lors de la finale de la Coupe d’Automne des Nations. Le site Rugbypass s'est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler une sorte de XV idéal des cette équipe barbarians des "Wallableus".