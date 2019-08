On joue la demi-heure de jeu, les deux équipes sont au coude à coude (13-10) et Curry est en possession de la balle à proximité de la ligne d'en-but adverse. Il passe le ballon pour son coéquipier et Rob Kearney, vient porter son épaule à hauteur de la gorge du troisième ligne. Un geste qui aurait pu être sanctionné par Owens, mais rien n'a pas été signalé pendant le match. World Rugby n'a toujours pas réagit au geste et si rien ne venait à se passer il se pourrait bien que certaines personnes montent au créneau. Surtout avec les nouvelles règles sur la sécurité des joueurs qui imposent aux arbitres d'être intransigeants sur les gestes dangereux.

À voir les cartons jaunes et rouges de ce week-end en Top 14, le rouge de Scott Barrett en Super Rugby ou encore celui de Paul Gabrillagues face à l'Écosse; si l'arrière irlandais venait à se faire sanctionner il se pourrait bien qu'il dise adieu à sa dernière Coupe du monde. Pour cela, le commissaire à la citation de cette rencontre a 48 heures suite au match pour prendre une décision. Affaire à suivre...