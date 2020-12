Presque 400.000 votants ont désigné Richie McCaw, 39 ans et retraité des terrains depuis sa seconde couronne mondiale en 2015, plutôt que son compatriote et ex-équipier Dan Carter, élu comme lui trois fois joueur de l'année, ou d'autres légendes ayant reçu cette distinction (Johnny Sexton, Thierry Dusautoir, Kieran Read, Brodie Retallick, Beauden Barrett) au cours de la dernière décennie.

Dan Carter, autre emblématique ouvreur des All Blacks, a félicité Richie McCaw dans une vidéo publiée sur internet par les All Blacks : "ce fut un immense honneur de jouer à ses côtés pendant la majeure partie de ma carrière, un homme de haut niveau et un joueur de rugby incroyable", a-t-il dit.

Richie McCaw aura marqué l'histoire des All Blacks durant près de quinze ans, entre 2001 et 2015. Il détient d'ailleurs le record de sélection sous le maillot frappé de la fougère argentée avec 148 capes et tout de même 27 essais inscrits. Richie McCaw est également l'homme d'un seul club, ou plutôt d'une seule province : celle des Canterbury Crusaders. Il aura joué 149 matchs avec le club de Christchurch pour 32 essais marqués. L'armoire à trophée de Richie McCaw est tout simplement incroyable et peut rendre jaloux plus d'un joueur. On liste : quatre Super Rugby (2002, 2005, 2006, 2008), cinq championnats domestique aujourdhui Mitre 10 Cup (2004, 2008, 2009, 2010, 2012), dix (!) Tri-Nations / Four Nations (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014) et bien évidémment ces deux Coupe du monde acquise en 2011 lors du mondial en Nouvelle-Zélande et en 2015 lors de celui en Angleterre.

Avec AFP