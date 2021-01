Les Cell C Sharks avaient ouvert le score à la 6ème minute sur une pénalité réussie de l’ouvreur Curwin Bosh. Il aurait pu permettre à son équipe de prendre un peu plus l’avantage dans le match mais loupe une pénalité peu de temps après. Morne Steyn manque lui aussi la sienne, à 40m des perches, une minute plus tard. Il passe finalement sa première pénalité à la 14ème minute, permettant à son équipe de recoller au score. Les Blue Bulls prennent ensuite l’avantage avant que l’arbitre de la rencontre, Jaco Peyper, ne décide de suspendre le match, en raison de la foudre qui tombe non loin du terrain. Avec ces conditions jugées trop dangereuses pour les joueurs, le match est alors interrompu provisoirement, le temps qu’il y ait une accalmie. Les joueurs quittent alors le terrain sur un score de 6 à 3 en faveur des Bulls.

Reprise du jeu

Il aura fallu attendre trente minutes pour que l’arrêt de jeu, dû aux éclairs, se termine. Les joueurs s’échauffent alors de nouveau pendant cinq minutes et le match peut reprendre son cours. Les Sharks obtiennent une faute à la 28ème et Curwin Bosch décide de taper la pénalité qui est à 50m. Il y parvient et permet à son équipe d’égaliser à six partout. Juste avant la mi-temps, grâce à un bon choix tactique, Aphelele Fassi libère un espace sur le côté droit, permettant à son ailier, l’international Sud-africain S’busiso Nkosi, d’aller plonger pour aplatir le premier essai de la rencontre en faveur des Sharks. Bosch transforme et les équipes rentrent au vestiaire sur un score de 13 à 9 à la pause.

Curwin Bosch (Cell C Sharks)Icon Sport

La deuxième mi-temps commence une nouvelle fois à l’avantage des Sharks. Les Bulls sont mis à la faute après avoir conservé le ballon. Le demi d’ouverture Curwin Bosch réussi cette fois une pénalité dans sa propre moitié de terrain. Les Blue Bulls tentent mais manque de réalisme. Avec dix points de retard, Jake White, entraîneur des Bulls, réagit et décide de faire quatre changements d’un coup à la 59ème. Moins de 5 minutes plus tard, Arno Botha, Troisième ligne des Bulls, marque un essai. Steyn transforme et permet à son équipe de revenir à 16 – 19. Chris Smith remplace Steyn et égalise une minute avant la fin du match, envoyant son équipe en prolongation.

Le score reste inchangé pendant toute la prolongation, jusqu’à ce qu'Arno Botha inscrive son deuxième essai à la 98ème minute. Smith transforme, les Sharks ne reviendront pas, et les Vodacom Blue Bulls remportent la Currie Cup pour la première fois depuis 2009.

Par Jim Colombies