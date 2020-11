Angleterre – Irlande :

Après son large succès contre la Géorgie (40-0) la semaine dernière, le XV de la Rose affronte une équipe d’un autre calibre, l’Irlande. Privés de Sexton et Murray pour la première fois depuis neuf ans, les Irlandais d’Andy Farrell devront se montrer inventifs pour échapper à la furia anglaise à Twickenham. D’autant plus qu’Eddie Jones pourra compter sur le retour de George Ford et pourra placer Owen Farrell au centre de l’attaque… Les vice-champions du monde le savent, ils sont attendus au tournant. A eux de ne pas louper ce premier vrai virage.

Notre pronostic : Victoire de l’Angleterre.

Pays de Galles – Géorgie :

Depuis la nomination de Wayne Pivac, le Pays de Galles a enchaîné six défaites consécutives et n’a battu que la modeste équipe d’Italie dans toute l’année 2020. Sur un fil, le sélectionneur gallois sait qu’un revers à domicile contre l’équipe qui s’est faite balayer la semaine passée chez l’ennemi anglais pourrait le conduire à un licenciement. L’occasion pour le XV du Poireau semble inouïe. Neuf mois après, les partenaires de Lloyd Williams ont là l’occasion de laver l’affront subit en Irlande la semaine dernière et de sauver la peau de Pivac par la même occasion. En face, la Géorgie entend bien profiter du manque de confiance de son adversaire pour se racheter du fanny concédé en Angleterre.

Notre pronostic : Victoire bonifiée du Pays de Galles.

Écosse – France :

Ce fut la seule ombre au tableau du dernier Tournoi des 6 Nations pour les Bleus. La défaite à Murrayfield a laissé des traces dans les têtes des tricolores qui débarquent avec la ferme intention de se venger. Privés de leurs deux habituels ouvreurs, Greg Townsend et son staff ont fait le choix de redonner sa chance à Ducan Weir. En ce qui concerne le rythme, les Bleus étaient au chômage forcé après le résultat des tests Covid fidjiens, tandis que les écossais se sont défaits dans les derniers instants de l’Italie, grâce à leurs avants.

Notre pronostic : Victoire des Bleus.

Argentine - Australie :

Après un succès historique obtenu face à la Nouvelle-Zélande (25-15) la semaine dernière, on retrouve les Argentins de Mario Ledesma aux affaires contre l'Australie. Les Autraliens peuvent eux aussi se targuer d'avoir été tombeurs des All Blacks dans ce Rugby Championship il y a quinze jours (24-22). Nous l'aurons compris, chacune des deux équipes à des raisons de se méfier de l'autre, mais les Australiens pourront compter sur leur public qui répondra présent à Newcastle ce qui devrait leur donner une source de motivation supplémentaire.

Notre pronostic : Victoire de l'Australie devant son public.