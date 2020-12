Le CV :

Percy Montgomery : Le CV du natif de Walvis Bay en Namibie est assez épais. Durant ses premières années au sein du haut niveau, c'est chez les Stormers que Montgomery va faire ses armes. Après une aventure de deux ans au pays de Galles avec les Dragons de Newport entre 2003 et 2005, il repart au pays avec les Natal Sharks. Les deux saisons disputées sont de très haut niveau avec plus de 100 points inscrits par saison. La fin de sa carrière en club sera marqué par un passage en France, à Perpignan au terme d'une saison assez terne, et un dernier passage à son club des débuts, les Stormers. En club, Montgomery n'aura rien remporté, échouant au mieux en finale du Super 14 en 2007. Il était de l'équipe des Sharks qui s'est inclinée à la dernière seconde sur un essai des Bulls par Bryan Habana.

Mais la carrière internationale de l'arrière et buteur est sensationnelle. Percy Montgomery, avec les Springboks, c'est 102 sélections et 893 points inscrits, ce qui fait de lui le meilleur réalisateur de l'histoire de la sélection de la nation arc-en-ciel devant Morné Steyn et Handré Pollard, toujours en activité. Depuis ses débuts en 1997 face aux Lions Britanniques jusqu'à sa retraite internationale en août 2008, Montgomery aura était une valeur sûre des Springboks. À son palmarès, deux Tri-Nations (1998 et 2004) mais surtout la Coupe du monde 2007 en France.

Percy Montgomery (Perpignan) lors d'un match face aux London IrishIcon Sport

Ignacio Corleto : Celui que l'on appelle "Nani" à su également se faire un nom. La carrière de l'argentin s'est dessinée en France. Après un passage à Buenos Aires, le natif de cette même ville est arrivé dans l'hexagone en déposant ses valises à Narbonne en 2000. Rapidement repéré par une bonne partie des clubs de l'élite, il rejoint le Stade français en 2002, une aventure qui va être couronnée de succès. Entre 2002 et 2009, Corleto va jouer 99 matchs avec le club de la capitale. Titulaire indiscutable durant de nombreuses saisons, Corleto va soulever à trois reprises le Bouclier de Brennus (2003, 2004 et 2007) et connaîtra un échec en finale en 2005.

En équipe nationale, Corleto va honorer sa première cape en septembre 1998 contre le Japon (défaite 44-29). Vont suivre une dizaine d'années au sein des Pumas avec 35 sélections et 11 essais, un faible chiffre expliqué par le peu de match que jouait l'Argentine et par quelques blessures du côté du joueur. Un palmarès vierge avec les Pumas mais une carrière internationale remarquée et remarquable.

Ignacio Corleto (Stade français) à la relance lors d'un match européen face à Calvisano en 2007Icon Sport

Buteur en feu face aux crochets de feu

Malgré leur poste identique, les deux joueurs se sont illustrés d'une manière fondamentalement différente. Le sud-africain Percy Montgomery s'est fait un nom dans le gotha du rugby mondial grâce à la précision de son jeu au pied d'abord dans le jeu courant mais surtout face aux perches. Comme évoqué plus haut, Montgomery détient le record de points avec les Springboks. Outre ces 25 essais tout de même au niveau international, il était le métronome d'une équipe qui ne comptait pas tellement de buteurs avec Butch James ou encore Fourie Du Preez qui n'avait pas cette responsabilité. Lors des seuls tests internationaux de 2004, l'ancien catalan va compiler 129 points en neuf matchs.

Ignacio Corleto s'est illustré dans un tout autre registre. Sa carrière de réalisateur se limite à deux drops inscrits, un avec Paris et un autre avec l'Argentine. Mais c'est dans le jeu courant et au large que Corleto a brillé notamment avec des crochets qui pouvait en laisser plus d'un sur place. Ses relances incessantes ont fait sa renommé. Avec le Stade français, Corleto et sa chevelure reconnaissable ont visité l'en but adverse à 33 reprises. On peut se souvenir notamment des essais en finale du championnat de France en 2003 contre Toulouse et en 2004 contre Perpignan. Avec l'Argentine, il a su également se montrer notamment en 2007, le XV de France doit s'en souvenir.

Une Coupe du monde 2007 pour l'histoire

La Coupe du Monde en France en 2007 va permettre aux deux joueurs de briller. Pour Percy Montgomery, c'est la consécration totale. L'arrière va finir meilleur réalisateur de la compétition avec 105 points devant Felipe Contepomi ou encore un certain Jonny Wilkinson. Il marque certes un doublé face au Samoa lors du premier match mais sa botte va être essentielle aux Boks. Impérial contre les Anglais et les États-Unis en phase de poules, Montgomery sort les Boks de la nasse en quart face aux Fidji, assure le coup face à l'Argentine et porte les siens lors de la finale avec quatre pénalités réussies. L'Afrique du Sud devient champion du monde mais pourra dire un grand merci à son buteur maison, tout simplement magistral durant toute la compétition.

Percy Montgomery (Afrique du Sud) porté en vainqueur par ses coéquipiers après la finale face à l'AngleterreIcon Sport

Pour Corleto, le succès ne sera pas tel car les Pumas se font justement éliminer en demie finale par les Sud Africains. Corleto va jouer tout les matchs de sa sélection lors de la compétition mais il va faire très mal à une équipe en particulier : la France. Lors du match d'ouverture, il va inscrire l'unique essai du match qui va envoyer les Pumas premier de la Poule D et la France face aux All Blacks en quarts de finale. Ensuite, lors du match pour la troisième place, il va participer au festival des Pumas face à cette même équipe de France en marquant l'un des cinq essais des siens. Avec en prime un essai contre la Namibie, la Coupe du monde de "Nani" Corleto sur un plan personnel est une réussite.

Deux joueurs de grande classe qui se seront illustrés différement donc. Dans ce duel, l'avantage semble aller à Percy Montgomery avec une énorme carrière internationale et ce record de points en sélection. Et quand on gagne une Coupe du monde, on part avec de l'avance. Mais les puristes et les fins connaisseurs du championnat de France auront peut-être une préférence pour l'Argentin, présent dans les tribunes lors du match des Parisiens contre Toulouse, et qui aura marqué l'histoire du Stade français des années 2000.