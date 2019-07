Malgré une difficile défaite face à l'implacable loi des Crusaders, samedi, en terre néo zélandaise, les Jaguares ont réalisé une saison historique. 3ième de la phase régulière, étincelant offensivement (2ième meilleure attaque du championnat) et robuste défensivement (3ième meilleure défense du championnat), les hommes de Gonzalo Quesada se sont révélés être, cette année, l'une des références de l'hémisphère sud. En finale pour la première fois de leur jeune histoire, les Jaguares ont construit leur succès en s'appuyant sur une ossature commune à celle de la sélection argentine.

Sur le XV titulaire de la finale, 10 avait également leur nom couché sur la feuille de match d'Ecosse - Argentine en novembre dernier (défaite 14-9). Les Jaguares, véritable laboratoire de leur sélection, répondent ainsi à l'audacieux pari de leur instance nationale : bâtir une nation forte du rugby mondial par le biais d'un club qui évolue saison après saison parmi les meilleurs. Et cette année, les hommes du capitaine Pablo Matera ont été inarrêtables : les Brumbies (Australie), les Bulls (Afrique du Sud) ou encore les Chiefs (Nouvelle-Zélande), tous se sont inclinés face au club argentin.

Super Rugby - Matias Moroni (Jaguares)Icon Sport

Une remarquable performance qui correspond à la montée en puissance des Pumas, victorieux l'an dernier de l'Afrique du Sud (32-19) et de l'Australie (19-23), en marge du dernier Rugby Championship. La réussite du club de Buenos Aires profite ainsi à la sélection ciel et blanche, créant un cercle vertueux entre les deux équipes. Et cette situation attise l'espoir : au Japon, les Pumas s'appuieront sur un groupe soudé, empreint d'automatismes et sûr de sa force. Au pays du soleil levant, la nation argentine se prend à rêver d'un premier sacre mondial. Voilà le monde prévenu.