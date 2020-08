De novembre à décembre prochains se déroulera la première Coupe des Nations, une compétition internationale regroupant deux poules de quatre équipes (Angleterre, Galles, Fidji et Irlande d'un côté, Ecosse, France, Italie et une sélection à déterminer, de l'autre). Après que les Japonais aient officiellement annoncé qu'ils ne viendraient pas en Europe en raison de la pandémie de Covid 19, World Rugby est actuellement à la recherche d'un remplaçant à la sélection nippone. Samedi, dans les colonnes du Progrès, le vice-président de World Rugby et président de la FFR Bernard Laporte annonçaient donc que les négociations avec l'Afrique du Sud étaient en bonne voie. Pourtant, au même moment que la Coupe des Nations se déroulera en Nouvelle-Zélande le Rugby Championship, au sein duquel les meilleures équipes du Sud seront toutes représentées (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Argentine).

La Géorgie attendue, les Fidji seront là

Hier, nos confrères anglais de la BBC citaient un membre de la Saru (la fédération sud-africaine), lequel assurait n'avoir "aucune connaissance de l'arrangement" décrit par Bernard Laporte. Quant à Andy Marinos, le directeur exécutif de la Sanzaar (l'instance gérant les compétitions de l'hémisphère Sud) , il a clairement démenti aujourd'hui toutes les rumeurs rattachant d'une façon ou d'une autre une possible arrivée des champions du monde sud-africains à la Coupe des Nations. Dès lors, est-ce un autoroute pour la Géorgie, grande oubliée du découpage initial de la compétition ? C'est possible. Enfin, si la venue des Fidjiens avait un temps été mise en doute, la concentration d'internationaux mélanésiens dans les grands championnats européens devrait néanmoins permettre à l'équipe désormais dirigée par Vern Cotter de disputer normalement la Coupe des Nations.