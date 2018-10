International - Beauden Barrett, le Japon avant une année sabbatique ?

Que fera Beauden Barrett après la Coupe du monde au Japon ? S'il ne fait aucun doute que l'ouvreur des All Blacks, sauf blessure, sera l'une des grandes attractions de la compétition, sa situation contractuelle (libre après le Mondial) laisse place à beaucoup de fantasmes. Régulièrement annoncé en France (Lyon, Paris) ou en Angleterre (Wasps, Northampton), le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 a levé un coin du voile, cette semaine, sur ses envies à venir. Et c'est plutôt vers une pige au Japon, suivie d'une période de repos, que Barrett semble privilégier. C'est ce qu'annonce le media néo-zélandais Stuff. Information que le joueur n'a pas vraiment démentie, arguant que l'institution fédérale néo-zélandaise l'appuyait dans cette direction.

"Beaucoup de choses me plaisent au Japon. […] Tout ce que je peux dire, c'est que notre communication avec les coachs est bonne, que je peux évoquer le sujet librement. Au bon moment, je prendrai donc la bonne position. Calmement."

Comme Carter et McCaw

Du côté de la NZRU, on ne cache pas privilégier l'option japonaise pour son joueur-star. "C'est beaucoup plus proche de la Nouvelle-Zélande que l'Europe, les clubs d'entreprises payent très bien et les joueurs profitent d'une belle expérience de vie. Surtout, quand on les récupère en Super rugby, ils sont frais et disponibles." Pour Beauden Barrett, statut oblige, comme Richie McCaw et Dan Carter en leur temps, la fédération serait également prête à accorder la période de repos. "Le monde du rugby se tourne vers cette pratique qui peut être bénéfique. Après cette parenthèse, on récupère un joueur frais".