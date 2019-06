Guinness met un terme à son partenariat avec les London Irish après la signature de Jackson

"Nous avons rencontré le club pour lui faire part de nos préoccupations. Leur décision récente n'est pas conforme à nos valeurs et nous avons donc mis fin à notre parrainage", a déclaré une porte-parole du géant mondial des spiritueux, dans un communiqué transmis à l'AFP. Le propriétaire de la brasserie dublinoise suit ainsi l'exemple de Cash Converters, l'enseigne d'achat et vente de produits d'occasions, qui avait invoqué la signature du joueur pour mettre un terne à son partenariat en mai. Jackson (27 ans), qui avait rejoint le promu en mai après une saison à Perpignan, avait été accusé de viol en octobre 2017 avec son coéquipier de l'Ulster Stuart Olding. L'ouvreur avait été acquitté par un tribunal de Belfast le 28 mars 2018.

Bien qu'acquittés, ils avaient été licenciés par la province et leurs contrats avec la fédération irlandaise avaient été résiliés. Les deux organisations avaient invoqué les propos jugés dégradants envers la jeune femme, échangés par téléphone entre les deux hommes et découverts lors du procès. Jackson avait signé en juin 2018 un contrat de deux ans avec Perpignan. "La direction des London Irish est évidemment déçue du choix de Diageo de ne pas renouveler son accord de sponsoring avec le club, et en particulier la manière dont la société a choisi de le faire", a réagi un porte-parole du club, interrogé par l'AFP.

"Les London Irish ont été ouverts et honnêtes avec tous les sponsors, notamment en proposant de rencontrer les dirigeants de Diageo à Dublin en mai 2019. Cette offre n'a pas été retenue", a-t-il expliqué. "Les London Irish continueront sans le soutien de Diageo, qui a choisi de se retirer après près de 30 ans d'association avec le club. Il est regrettable que cette relation ait pris fin de cette manière", a conclu le porte-parole des "Exiles".