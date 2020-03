La RFU subit de plein fouet, comme beaucoup d’autres, la crise du coronavirus. La Fédération anglaise table déjà sur un manque à gagner de près de 50 millions de livres (55 millions d’euros) sur les 18 prochains mois. "Lorsque nous n'organisons pas de matchs et d'événements, nous ne générons pas de revenus, a rappelé Bill Sweeney le patron de la RFU à la BBC. La fermeture de Twickenham a un impact significatif sur les revenus que nous pouvons générer pour réinvestir."

Pour limiter les pertes, la Fédération a donc demandé à certains de ces salariés de baisser leur salaire. Ainsi, tous les dirigeants et le sélectionneur Eddie Jones ont accepté une baisse de 25% de leur salaire. "Lorsque j'ai contacté Eddie au sujet de nos propositions de réduction de salaire, il a immédiatement accepté" raconte Sweeney. Il faut dire que l’Australien coûte cher à la RFU. Le sélectionneur est l’entraîneur le mieux payé au monde, avec un salaire annuel estimé à plus de 800.000 euros annuels. Un salaire auquel il aurait fallu rajouter, au mois de juin, une prime pour avoir conduit le XV de la Rose en finale de la dernière Coupe du monde.

Les autres membres du staff soumis à une réduction de 10%

Les autres membres de la RFU et donc une majeure partie du staff d’Eddie Jones vont quant à eux connaître une baisse de 10% de leur salaire. Une mesure qui s’appliquera à tous les salariés de la Fédération gagnant plus de 30.000 livres par an (soit plus de 33.000 euros).

La décision de Bill Sweeney, le patron du rugby anglais, fait suite à l’initiative de plusieurs clubs du pays (Gloucester, Wasps, Saracens, Bristol et Worcester notamment) qui ont déjà réduit les salaires de leurs joueurs de 25%.