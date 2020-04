Parmi les dix points énoncés, il a évoqué l'introduction du système de promotion et de relégation au niveau des tests internationaux. Selon Woodward, le système actuel tue le jeu et empêche les pays ambitieux de progresser. "Deux tournois annuels mondiaux - un en Europe, un dans le Pacifique - avec promotion et relégation profiteraient au jeu et apporteraient des stades pleins pour chaque match."

Woodward a également fustigé le principe du nombre de voix dont disposent "les dix nations" (les membres des Six Nations et les quatre nations du Rugby Championship) à World Rugby, trois voix chacune alors que les 70 autres nations n’en ont que 21 au total. Selon lui, le vote ne sera pas ouvertement transparent sur qui vote pour qui et que dans ce système, les îles du Pacifique ont trop peu de voix bien qu’elles fournissent plus de 15% de joueurs professionnels dans le monde. Il a estimé également que les Lions ne voyageaient que dans trop peu de nations, à savoir les trois grands pays de l’hémisphère Sud.

Il a également abordé les règles d'éligibilité des joueurs et estime que la durée minimum de résidence d’un joueur pouvant se qualifier pour une autre nation devrait être portée à sept ans. Enfin il a réservé sa dernière charge pour World Rugby en qualifiant d’inacceptable l’idée d’étendre la période des tests internationaux de l’automne rappelant la priorité des compétitions européennes.