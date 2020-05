Clarke, Green, Rees-Zammit... Qui sera l'ailier international de demain ?

Caleb Clarke (21 ans, Blues)

Huit fois titulaire cette saison, l'ailier néo-zélandais crève l'écran avec les Blues. Avant l'arrêt des compétitions, il s'était démarqué en étant un membre important de la province néo-zélandaise. Redoutable plaqueur et défenseur, il avait fait ses débuts en tant que professionnel à tout juste 19 ans en 2018 faces au Waratahs. International à 7 depuis cette même année en 2018, Caleb Clarke a aussi été sélectionné avec les Baby Blacks. Il se pourrait qu'on le retrouve rapidement sous le maillot de la fougère argentée.

Caleb ClarkeIcon Sport

Tyrone Green (22 ans, Lions)

Un joueur très polyvalent qui sait aussi bien jouer ailier qu'arrière. Il joue à un poste ou la concurrence se fait rude en Afrique du Sud (Kolbe, Mapimpi, Nkosi), mais avec sa polyvalence et ses qualités athlétiques, il est considéré comme le futur des Springboks. Âgé seulement de 22 ans, Green a su se faire une place au sein de l'effectif des Lions en étant titulaire à sept reprises cette saison.

Tyrone GreenIcon Sport

Louis Rees-Zammit (19 ans, Gloucester)

Le Gallois né en 2001 est une des révélations de la saison, où on l'a vu notamment jouer en Coupe d'Europe face à Toulouse. Titulaire en puissance à Gloucester, il a inscrit 12 essais en 15 matchs cette saison. Ultra-rapide et créatif, il est capable de mystifier les défenses adverses en quelque crochets. Et avec son gabarit (1,90 m, 88 kg), il sait très bien défendre également. Ce joueur, qui aurait pu connaître sa première sélection lors du 6 Nations sans une blessure contractée en Coupe d'Europe, a un magnifique avenir rugbystique devant lui.

Louis Rees-Zammit célèbrant son essai avec Gloucester lors du match face à MontpellierIcon Sport

Gabriel Hamer-Webb (19 ans, Bath)

On l'aura vu durant le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans cette saison. Son visage commence a se faire connaître en Premiership, d'autant plus qu'il a déjà joué onze rencontres chez les professionnels. Grâce à cela, il commence à avoir de l'expérience à ce poste de trois-quart aile, il a même été titulaire en Champions Cup.

Gabriel Hamer-WebbIcon Sport

Gabriel Ibitoye (22 ans, Harlequins)

Certains se souviennent peut-être de sa percée contre Clermont en Coupe d'Europe. Sur cette action on le vit mettre au sol la défense clermontoise avec ses cadrages débordements à répétition. Âgé de 22 ans, ce joueur est un véritable électron libre : à partir du moment où il a le ballon, c'est un danger. Cette saison, il aura participé à un grand nombre de matchs, dont treize au total en Premiership.

Gabriel IbitoyeIcon Sport